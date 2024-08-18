韓國央（銀）行（BOK）22日公布利率決策，一般預料將連續13次凍結基準利率，降息時間落在10月。但韓國上月失業率降到新低，加上前韓銀官員警告房市通膨威脅經濟，降息時間可能推遲到10月之後。

BOK在7月例會仍無動作，基準7天附買回利率續留在3.5％的15年高點，連續12度凍結利率。但當時7位決策委員中，有2人鬆口支持在未來3個月內降息。

韓銀22日的貨幣政策會議，料將繼續按兵不動，基準利率連13凍。經濟學家大多預期韓銀10月轉向寬鬆，但14日出爐的7月失業率下滑，來到去年10月來新低，就業市場趨緊有加薪壓力，通膨恐隨之升溫。

韓銀7月例會讓基準利率原地踏步，總裁李昌鏞（Rhee Chang-yong）特別點出房價隱憂。決策委員會表示，避免降息訊息讓房市再度失控。借貸成本將下滑的預期心理刺激需求，今年首爾公寓價格走高。

7月例會結束後，多位經濟學家將韓銀降息時間預測，從8月再往後推到10月。韓國家庭債務占國內生產毛額（GDP）的比重，居已開發世界之冠。

針對韓銀10月降息的預期，前韓銀資深副總裁李承憲（Lee Seung-heon）近日指出，即便10月降息也有困難，「現在房價被視為最重要因素。」

另有分析師預測，韓銀會等美國聯準會（Fed）先降息再跟進，市場目前幾乎認定Fed9月降息，因此韓銀要到第四季才出手。

不過韓國國國營智庫「韓國開發研究院」（KDI）認為，內需不振之下，韓國經濟趨疲且通膨放緩，有必要盡早降息。

KDI表示，縱使出口勁增，內需依舊疲弱，拖慢經濟復甦腳步，「我們認為高利率是造成內需疲軟的最大因素，期盼利率在近期內有所調整。」