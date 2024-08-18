2019年選秀狀元鵜鶘前鋒「爆鞋哥」錫安威廉森自從進入NBA之後，最被外界詬病的就是他的體重過重問題，他卻始終不肯控制或改變飲食習慣，直到上季才慢慢有了改善，沒想到他的近照在18日曝光，整個人身形明顯瘦了一大圈，都快要讓人認不出來了，也讓外界不禁期待他下季能有怎樣表現。

錫安威廉森曾在2021年9月參加季前訓練營時，被量出當時體重超過136公斤，也讓他的體重問題不斷受到批評，事實上他的生涯前4季分別只打24、61、0、29場例行賽，體重問題明顯造成他傷痛不斷，直到上季他才打了生涯新高70場，媒體也爆出他開始控制飲食了。

畢竟鵜鶘還是需要錫安威廉森盡量健康出賽，才有辦法維持在西區一定的競爭力，起碼上季他的狀態明顯有所改善，假如他今年夏天再次瘦身有成，相信絕對可以幫助鵜鶘在新球季打出更好戰績，不過他的內線破壞力與統治力，是否會隨著瘦身降低，也將是鵜鶘新球季觀賽重點之一。