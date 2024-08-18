【全程字幕】要黃珊珊善後代表不會被開除？ 柯文哲沒說死：誰的責任誰來扛 @ChinaTimes

民眾黨主席柯文哲陷入假帳疑雲，今天點名他參選總統時的競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊善後，對於這是否代表黃不會被開除黨籍，柯說，懲處和善後是獨立事件，誰的責任誰就要去扛起來，才是負責任的態度。

柯文哲今天受訪時透露，自己昨天有找黃珊珊來講，「我跟她講說辭職最簡單，屁股拍一拍就走路，現在善後小組還是妳要來負責，因為當時妳是總幹事，那現在出事，這些查帳還有相當多的數量要在監察院的登錄系統補正。」

由於黃珊珊已被移送中評會處理，而柯文哲先前稱，他尊重中評會獨立的審判意見，但現在又要黃善後，是否代表不會開除黃？柯文哲表示，善後小組是行政的事，中評會懲處是另外的事，「這兩個是互相獨立的事件」，誰的責任誰就要去扛起來、做好，這才是負責任的態度。

至於黨內有聲音要台中市府顧問蔡壁如回黨中央，柯文哲表示，其實她沒有離開黨中央，是在組織部底下的創新創業委員會兼主委，是負責與新創事業聯絡的主要召集人，「在這個黨裡面，在哪個位子都有工作，對這個組織有幫忙，這樣就是了。」