富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，目前市場對聯準會降息已有充份預期，投資人反而應對長債殖利率回彈造成的震盪做好準備。此情境下團隊看好偏短天期的高品質企業債，因其仍能提供相對較高且穩定的殖利率收益，惟考量目前利差已緊，如遇景氣下行或市場震盪恐無法提供太多緩衝保護，因此納入防禦型美國公債仍有必要。
美股8月以來公布的各項重要指標表現欠佳，包括8月1日公布的ISM製造業PMI為46.8，創2023年11月以來新低，8月2日接續公布勞動市場數據加速放緩，非農意外爆冷失業率持續上升，並觸發「薩姆法則」(衰退指標)。
多項指標性數據的表現讓市場不安，投資人面對不確定性，開始賣出股票，同時資金出現大舉買入債券，殖利率因此下滑，統計從7月31日到8月5日為止，美國10年期公債殖利率累積跌幅達7.84%。
富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，非投資級公司債雖可優先受惠金髮女孩經濟，但在高資金成本壓力下，企業贏家與輸家獲利表現分歧加劇，突顯精選持債重要性。整體而言，現階段建議採取公債、投資級公司債、非投資級公司債各約三成的「333」策略，精選收益複合債配置，做好迎接聯準會降息行情的準備。
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