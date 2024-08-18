胰島素阻抗代表身體對胰島素出現阻抗反應，是胰島素不良的訊號。營養師李婉萍表示，吃對食物可以改善胰臟素阻抗，建議可以吃堅果、肉桂、水溶性膳食纖維與用餐時吃醋，都有助於胰島素分泌與血壓更平穩。

李婉萍在臉書粉專PO出影片指出，吃對食物可以改善胰島素阻抗，以下為4種可改善胰島素阻抗的食物。

■堅果：堅果我們可以當點心，也可以當我們的正餐，對胰島素阻抗是有幫助的，而且可以選擇花生、開心果，研究上發現這2種堅果，對於改善胰島素阻抗與血壓穩定，非常的有幫助，但提醒堅果熱量高，1天的量就是1把。

■肉桂：肉桂含有非常多營養成分，像肉桂醛、可紫香粉、酚類化合物、單寧、兒茶素，在動物研究中發現，吃肉桂可以增加胰島素作用，她自己喝咖啡時，都會加一些肉桂粉，或是煮肉時，她也會加一些肉桂粉，除了香味，還有助於更健康。

■水溶性膳食纖維：水溶性膳食纖維可以幫助我們胃排空，也就是比較不容易餓，比較會有飽足感，胰島素也比較不會上升太快；哪些食物有水溶性膳食纖維呢？主食類有燕麥、紅薏仁；蔬菜裡有洋菜、木耳、海帶、紫菜、菇類；瓜類裡有冬瓜、絲瓜、小黃瓜、苦瓜；水果裡有奇異果與蘋果。

■醋：研究發現醋對於我們的餐後血糖，是有幫助的，有研究發現，實驗者不管是正餐有吃到醋，或是飯後吃到有醋，對餐後血糖都有幫助，建議大家可以10C.C.水果醋加水稀釋，或者10C.C.巴薩米克醋，淋在生菜沙拉上，或者是橄欖油醋沾麵包，都是不錯的選擇。

想要食用醋來協助穩血糖，小菜可以選擇醋溜海帶、醋拌薑絲黑木耳，或者是吃火鍋時不要加沙茶醬、改黑醋或白醋，做我們的基礎醬料。