曾參與日本侵華的原731部隊少年兵清水英男相隔79年重返哈爾濱，在部隊舊址懺悔謝罪，指責日本政府無正視日軍當年對中國平民從事人體實驗等暴行，日方應該真誠道歉，承擔歷史責任。對此，大陸外交部讚賞清水英男面對歷史真相的勇氣，促請日方以史為鑑，卻也有部分輿論質疑，北京以高姿態宣揚二戰日軍重返中國謝罪是基於政治需要。

相隔79年、94歲的清水英男8月13日重返哈爾濱、來到侵華日軍731部隊舊址。過去曾是日本侵華期間實施細菌戰、研製細菌武器及進行人體實驗的大本營，如今已變成731部隊罪證陳列館。清水在紀念碑前鞠躬合十，向當年的受害者謝罪。

回顧二戰的最後一年1945年，14歲的清水英男被徵召入伍，成為派駐哈爾濱的731部隊最後一批少年兵，他回憶，當年在標本室裡曾看見各種各樣被解剖的人體器官浸泡在瓶子裡，還奉命撿過被當做實驗對象的俘虜屍骨。

對此，大陸外交部發言人林劍8月13日表示，日本軍國主義發動細菌戰的事實鐵證如山，不容否認和抵賴，中方讚賞清水英男揭露與面對歷史真相的勇氣，強調日方應正確認識並深刻反省日本軍國主義侵略歷史，以史為鑑，不要重蹈歷史舊轍。

根據VOA美國之音引述在日本居住超過35年的華人相林表示，對於中國一再對日重申類似的說法，日本社會普遍感到麻木。他說，近年日本主流媒體對侵華戰爭道歉相關報道一般都低調處理。這次清水英男之行只有少數媒體跟進。

相林認為，日本人本身已經從他們的角度，每年根據現狀都在反省戰爭，用他們自己的方式在反省。清水這次到中國去有點畫蛇添足的感覺。所謂的「反省」，他們覺得是中國在主導。