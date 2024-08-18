民眾黨主席柯文哲2024參選總統開立政治獻金帳戶，不過其中「個人捐款」的部分，有高達93.7％是以現金捐款，引發各界討論，民進黨北市議員林亮君認為恐又是申報錯誤。柯文哲今天表示，一看就知道錯誤，表示當時就勾錯了，絕大多數都是透過網路的小額捐款，「我們哪有那麼多現金！很少！」

柯文哲今早出門時被堵訪，媒體詢問，個人捐贈收入部分，現金捐款比例9成3，是否有捐款拆成多筆，柯回應，「第一點，帳沒有收查完，查完就好辦，捐款有18萬筆、支出1萬筆，中央黨部也有3萬筆，有人嘲笑民眾黨就是誠實申報，國民黨才報2億，怎麼可能是2億元，民眾黨還乖乖申報3億多元。」但他認為還是要建立台灣的新政治文化，誠實申報。

柯表示，當然有人說報得愈多，錯誤愈多，被抓到有問題的愈多，但他認為，誠實申報，按照制度走，如果哪邊有過失再改變，這是比較好的問題。

柯說，報帳一筆一筆看，問題很多，表示要建立電子記帳制度，現金一看就知道錯誤，表示當時就勾錯了，因為絕大多數都是透過網路的小額捐款，「我們哪有那麼多現金！很少！」至於有沒有拆帳，這個就要實際去對才知道。

媒體追問，線上捐款申報平台跟監察院有連通，為何有18萬筆要修改？柯文哲表示，個人經驗，他被監察院罰了60幾萬，捐款進來還要檢查有沒有大於20歲、公司去年是否虧錢、是否是陸資，所以捐款捐進來當然還是要檢查。

柯文哲說，上次就被罰60萬，因為有10幾個不到20歲的支持者捐款給他，一開始沒有抓出來，這也許不是很複雜的工作，但還是要看。另，台南黨部爆出捐款但是沒有憑證或發票，柯稱「如果有抱怨我們就會處理。」

對於外界質疑支出金額過高，詢價紀錄是否公開，柯文哲表示，查帳查一個程度，搜集各界問題，以後每天會開記者說明會，比照以前疫情期間的方法，外面題目搜集起來，當場一條一條回答，「你問的不夠詳細，只要事先有，我們就準備好回答，公開透明就好」。