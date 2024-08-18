中市第三警分局健康派出所日前深夜接獲民眾焦急報案指稱，患失智症72歲蔡女離家8小時未返家，警方調閱監視器影像、漏夜搜尋，都找不到人；張姓員警凌晨下班仍不放棄，騎機車途經忠明南路與南平路口時，發現1婦人呆滯站在機車待轉區，因位處險地趨前關切，沒想到，她就是失蹤蔡婦，警民踏破鐵鞋無覓處，得來全不費工夫。
76歲蔡男13日深夜12時，焦急到派出所報案表示，他72歲妹妹患有失智症及糖尿病，當天下午4時許獨自外出，沒帶手機，家人遍尋找不到人，至午夜仍未返家，家人苦尋不到蹤影，相當憂心安危。
警員張毅偉受理失蹤協尋，迅速調閱蔡家周邊監視器影像，並透過巡邏員警搜尋，深夜奔波初步搜尋都沒找到人。
張對家屬的焦急心情感同身受，凌晨2時許下班仍不放棄，午夜騎機車在街頭尋找，行經南區忠明南路與南平路口時，發現1婦人神情茫然獨自站在機車待轉區，因地處危險，張趨前關切，意外發現她正是失蹤的蔡婦，連警也感嘆「踏破鐵鞋無覓處，得來全不費工夫」。
張嘗試呼喊她的名字，神情呆滯的蔡婦有反應，還向張表示，她正要回家，但卻報錯住址。張請同仁協助將蔡婦帶回派出所，並通知家屬，家屬火速到場，感謝警方協尋。
警方呼籲，民眾家中若有走失之虞的親人，可讓家人隨身攜帶可供協尋的資訊，或申請配戴防走失手鍊，也可到各分局偵查隊申請捺印指紋建檔，警方如接獲走失報案，可即時掌握身分助其返家。
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