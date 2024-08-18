夏克立與黃嘉千2年前鬧出婚變，士林地院日前判決兩人離婚，讓這段16年異國婚姻畫下句點。不過夏克立卻被爆出在台北橋附近遊晃，接到電話後立刻崩潰大哭，情緒似乎相當不穩定。對此，他稍早發文除了感謝眾人的關心，更強調由於有限制令，被禁止討論案件，否則可能會有牢獄之災。

夏克立與黃嘉千纏訟2年的離婚官司日前落幕，士林地院於14日下午5時宣判。對此，黃嘉千經紀人做出回應：「對於所有訴求法院皆獲准，嘉千得知後感到欣慰，感謝司法，感謝大家。」更透露黃嘉千當得知判決後，直接激動到哭了。至於夏克立經紀人則回覆：「目前正準備恢復工作，判決書出爐再做正式回應」，目前回到正常軌道在接洽工作中。

夏克立稍早發文，他首先感謝這段時間大家的關心跟支持，不過礙於「限制令」，遭禁討論案件，倘若違反規定，將會在刑事法庭受審，甚至可能在台灣入獄，因此無法針對任何聲明或報導做出回應，接著強調：「已公佈的裁決似乎沒有對任何一方指責過錯，而是指出婚姻中不可調節的分歧，但是我們必須等待完整的判決才能完全確定」，最後不忘再次感謝所有人對他的信任。

夏克立與黃嘉千16年異國婚姻畫下句點。（圖／中時資料照）

夏克立上個月被目擊在台北橋附近遊走，接到電話後竟崩潰痛哭。（圖／中時資料照）

根據《中天新聞網》報導，狗仔葛斯齊透露上個月見到夏克立獨自在台北橋附近遊走，沒想到走往河堤接到一通電話後，當場情緒崩潰痛哭，隨後雙眼無神再度走回橋上，路過的機車騎士見狀後，還特別停下車安慰他：「不要想不開」。至於恢復自由身的黃嘉千，原定在明天(19日)舉辦媒體茶敘，不過經紀公司指出黃嘉千創傷症候群發作，暫時沒有勇氣面對大眾，決定取消當天活動，可見飽受長達10年的身心折磨，短時間難以復原。

黃嘉千由於創傷症候群發作，取消與媒體茶敘活動。（圖／中時資料照）