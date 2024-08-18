《HoopsHype》最近列出2024-25年NBA球季減薪最多球員排行榜，結果從勇士跳槽獨行俠的「浪花弟」克雷湯普生，以減薪2734萬美元榮登這個排行榜第一位置，排在第二的是減薪2637萬美元的七六人後衛羅瑞，第三則是即將輔佐文班亞馬的馬刺後衛保羅，他減薪幅度來到2080萬美元。

克雷湯普生上季拒絕勇士開出兩年4800萬美元續約條件，因為他希望可以擁有至少3年以上頂薪續約，雙方談判始終無法達成共識，勇士只好忍痛看他跳槽獨行俠，可是克雷湯普生上季還領4321萬美元年薪，到了獨行俠的第一年合約薪水只有1587萬美元。

至於羅瑞與保羅面對的問題都是一樣的，那就是年齡問題，38歲的羅瑞已經來到生涯尾聲，隨著他跟熱火在2021年先簽後換的大合約到期，他要換約也只能拿到300萬美元底薪合約；保羅則是39歲了，馬刺願意給他1000萬美元合約，已經算是相當禮遇。

排在這個排行榜第四到第十位置的球員依序如下：獨行俠後衛丁維迪(減薪1860萬美元)、公鹿後衛崔特(1595萬美元)、灰狼後衛康利(1438萬美元)、活塞前鋒托必亞斯哈里斯(1390萬美元)、快艇後衛凱文波特(1362萬美元)、太陽後衛泰厄斯瓊斯(1069萬美元)、勇士後衛希爾德(1049萬美元)。