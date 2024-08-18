蔡司表示，台灣每年提供全球逾9成的AI伺服器出貨量，位居全球電子產業發展核心地位，盼透過創新日活動持續精進在消費電子、汽車電子、通訊電子等產業從設計到量產的全流程工業品質解決方案，以優化生產工藝、降低研發製造成本，達到永續製造目標。

蔡司台灣總經理章平達表示，集團的光學技術在半導體製造設備、工業量測、顯微鏡、醫療技術等領域中成為技術創新的關鍵能量，每年投資總營收15％於研發領域，產出超過500項專利，持續拓展工業量測在各垂直領域應用。

章平達指出，蔡司集團透過在量測領域中的豐富經驗與領先技術，為AI產品日益複雜化的量測需求提供整合軟硬體功能的客製化工業量測解決方案，提供消費電子、汽車電子、通訊電子等領域經過認證的精準量測技術。

蔡司全球電子產業負責人暨台灣工業量測解決方案總監嚴子登表示，集團已為消費電子、通訊電子和新應用趨勢制定全方位解決方案，協助建立從研發設計到量產的量測系統操作流程（MSOP）。

嚴子登指出，蔡司集團透過標準化工業檢測流程提高製造效率與品質，並期待進一步推動產業共同標準，加速電子技術發展。同時，集團在全球市場的供應鏈品質管理經驗，也將支持電子製造商拓展全球市場，創造更大利潤空間，協助客戶面對更嚴峻的市場挑戰。

蔡司表示，集團將秉持著「Bridge Taiwan to Global」策略持續加碼投資台灣，後續台灣工業量測也將投資品質卓越中心，目標成為全台技術服務支持與教育培訓中樞，期待與台灣共同推動全球電子產業技術創新，助力台灣成為AI發展的世界中心。