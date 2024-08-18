日本首相岸田文雄放棄9月自民黨總裁選舉，意味著日本首相即將換人；而美國也將在11月舉行總統大選。美國自由亞洲電台引述多位專家認為，美日韓三國依然能就台海局勢和中國、北韓核武威脅等共同議題進行合作，延續去年三國領導人在美國大衛營的「協商承諾」（Commitment to Consult）。特別是一向置身事外的韓國，目前也已就南海問題表達立場，並與美國、日本站在同一陣營，一起面對中國的「灰色地帶戰術」。

報導稱，華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）8月15日舉辦相關座談會，美國國安會印太事務主任拉普-胡珀（Mira Rapp-Hooper）表示，「我們擁有豐富實質的三邊討論和卓越的政策協調，特別是在北韓和俄羅斯關係發展方面，包括提高情報共享水平、加深政策與戰略協調。我們能明顯看到並掌握充足證據顯示，北韓不僅受美韓雙邊聯盟威懾，也注意到日益緊密的美日韓三邊關係不可小覷，這有利於維護朝鮮半島的和平與穩定。」

上述以震懾為目的的大衛營承諾，能否在戰時發揮作用也備受外界關注。

日本明海大學國際關係學教授小谷哲男（Tetsuo Kotani）在座談會上則指出，美日韓三國仍需在指揮與控制（command and control）方面加把勁：「美軍將首次在日本境內建立聯合部隊司令部，以便與日本新成立的聯合司令部協調。但我們的對口單位仍是美國的太平洋司令部；與此同時，韓國的對口則是駐韓美軍，而這兩個指揮部幾乎沒有任何交流聯繫。」

除了北韓與俄羅斯深化關係危及東北亞安全外，外界還擔憂台海戰事一旦爆發，將誘發北韓乘機對韓國採取軍事行動。近年，中國對台灣更施行「灰色地帶戰術」，意即使用低於武裝衝圖的準軍事或非軍事手段侵蝕台灣的國防資源與警惕。

根據台灣的國防部發佈的即時軍事動態，幾乎每天或每隔幾天，台灣軍方就能偵測到中國解放軍軍艦出現在台灣島周圍，或解放軍軍機逾越海峽中線進入台灣的北、中、南或東部空域。

8月中旬，中國遊客首度在新冠疫情之後來到馬祖旅遊之際，解放軍戰機仍繼續三面包夾台灣，並且一度逼近最南端的鵝鑾鼻，以及發射火箭飛越台灣的防空識別區。

與此同時，被視為日本下任首相熱門人選的石破茂等國會議員訪問台灣時，也遭中國駐日大使館強烈反對。中方控訴日方必將因「妄圖阻撓中國統一」而「付出沈重代價」，而類此聲明也曾在美國前眾議長裴洛西訪台時出現，以顯示中國保持領土完整的決心。

針對國際社會如何應對台海安全議題，參與上述同場座談會的日本內閣前發言人松本好一朗（Koichiro Matsumoto）表示，日方最基本能做的是向美國尋求協助，考慮讓非戰鬥人員撤離台灣：「我們有這麼多國民在台灣過著安全的生活，因此一旦發生變局，我們得想方法讓他們撤離。」

來自韓國國家情報院智囊團「國家安保戰略研究院」的專家Minjung Kim則坦言，韓國政府目前僅對北韓變局而非台海問題制定相應計畫。

隨著中國加大打擊所謂台獨勢力，陸委會主委邱垂正也指出，中國正透過2005年的《反分裂國家法》和今年6月的《懲治台獨22條意見》等對台實施法律戰。

台灣地方法院法官許凱傑15日以訪問學者身份出席全球台灣研究中心的另一場研討會時表示，如果中國使用武力直接犯台，台灣與其坐等美國等盟友的協防，不如據此以中國入侵為由宣佈獨立，或還可能得到其他國家承認，從而得以在國際上以受害一方的角色尋求自我防禦。

不過，紐約霍夫斯特拉大學憲政與國際法學教授古舉倫和加州史丹佛大學胡佛研究所學者傅萊曼（Eyck Freymann）警告，一旦台灣因中國入侵而對外宣佈獨立，將對其他國家造成壓力，也就是陷入得在中國大陸和台灣兩方二選一的境界。

此外，這些國家還得面臨是否推翻過去幾十年來的外交政策承認台灣，而與中國關係破裂的抉擇。即便台灣最終受部分國家承認，中國仍將在聯合國場域擁有法律優勢地位，以台灣不是會員國而否定其自我防衛的權利。