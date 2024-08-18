性愛過程中男生戴上保險套，能有效避免性傳染病跟女方懷孕，但有些男性只要戴上保險套就會軟掉，對此泌尿科醫師廖奕安指出，這可能是因為保險套在套住陰莖時有輕微痛感，導致勃起消退，或是心理壓力、戴套的性刺激較小，解決方法有4種，包括：選擇正確尺寸保險套、自慰時練習戴套做減少緊張等，就可改善。

廖奕安昨天在臉書發文，部分男性只要戴上保險套就會「軟掉」，或是戴著保險套做到一半軟掉，這些都可能是保險套相關的「勃起功能障礙」。根據歐美研究顯示，有14%的人在戴套時遇到勃起困難，16%是戴套做愛中途軟掉，而有32%的人在戴套和性行為時都遇到問題，僅38%的人不會遇到問題。

廖奕安解釋，一戴上保險套就軟掉，是因為套子套住陰莖感到不適、輕微疼痛感，可能讓勃起消退，或是性行為過程戴保險套增加心理壓力，勃起更困難。另外，戴套時陰莖所得到的性刺激較小，也較難維持勃起狀態，隨著戴套導致性行為失敗的次數越多，也會使人排斥戴保險套，甚至不想戴套，可能增加性病的傳染率與受孕機會。

廖奕安指出，想解決戴套軟掉問題，可以挑選正確尺寸的保險套，太小或太大都會影響舒適度；若不熟悉戴套，可在自慰時練習戴套，減少上戰場時因為不熟而緊張；此外，可在自慰時帶著保險套進行自慰，模擬性行為時戴套所得到的性刺激；搭配服用治療勃起功能障礙的口服藥，若持續遇到此情況，建議及早就醫。