民眾黨主席柯文哲捲入台北市長任內京華城等案，名嘴李正皓17日在臉書爆料，柯文哲曾在市府舉行一場「DAY ZERO」神祕會議，當天還有一名位高權重的神祕女子在場。柯文哲今氣得怒轟，「這個就是鬼扯，什麼位高權重，哪有神祕會議，都有會議紀錄，就是便當會。」

李正皓指出，2020年3月10日在台北市政大樓11樓準備室舉行的京華城容積爭議案會議，如果完整會議紀錄被檢方掌握，那柯幾乎是百分之百會被起訴圖利罪。李還透露，「這場會議除了柯文哲，還有一名位高權重的女子。」

對此，柯文哲表示，李正晧講的就是便當會，他在當台北市長時，「總質詢之前，如果議員願意來，每個議員分配30分鐘，把問題先寫好，交給局處研擬，議員要求什麼，市府一條一條回覆，行之有年，8年市長都有這個制度，在總質詢之前，1年有2次。」

「那就是應曉薇的陳情案」。柯文哲說，參加的人、府會連絡人到議員要求議案相關局處首長都出席，都有會議紀錄，「什麼叫神秘？會議紀錄都有，台灣不能讓名嘴這樣搞！」「晚上看也許很有趣，長期以來對國家不是好事。」

柯文哲強調，這是應曉薇的便當會，至於神秘女子是誰，柯回，「應曉薇啊，哪有什麼神秘女子！」「每年在總質詢之前，府會聯絡人去問議員，真的要解決問題，就把問題一條一條寫下來。」

他說，「總質詢那種即問即答，沒有準備回答不好，就是把要問的問題寫下來，條列式，每個局處就會按照題目去寫答案，跟議員面對面回答，這是行之有年的制度，叫做議員便當會，1年2次，講出來大家就曉得。」

針對神秘女子是否是黃珊珊？柯文哲批，「這個就是鬼扯，什麼位高權重，不用去跟名嘴起舞。」他的態度，北市府在他任內，公文99.85％連會議紀錄都有電子檔，如果現在的市府要幫忙，就做整理；他當年處理雙子星，所有檔案全部上網，有問題去寫問題，局處收到統一回答，一次就解決，不要讓整個社會陷入混亂半年。