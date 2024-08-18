據大陸國家安全部消息指出，近年個別具有境外間諜情報機關背景的公司，打著建設測風塔的旗號，偷偷滲透至大陸的重要涉密場所周邊，非法採集陸方敏感性資料資訊並私自傳輸至境外，對國家安全構成威脅。

而所謂的測風塔是一種用於測量風速、風向等氣象數據的高聳塔架結構，在塔體不同位置安裝有風速計、風向標以及溫度計、氣壓計等監測設備，能夠為氣象觀測和大氣環境監測提供參考資料。

根據大陸國安部說明舉例，有某沿海城市民眾通過12339國家安全機關舉報受理電話舉報，直指某公司在大陸涉密單位周邊違規搭建的測風塔，可能被用於非法搜集敏感性資料資訊。

大陸國安部表示，在了解到這一情況後，依法對該測風塔進行了技術檢查，發現該測風塔架設的各類設備，除能收集氣象資料外，還具備對相關資料進行分析和傳輸的功能，一旦這些資料被洩露至境外，將給大陸國家安全帶來風險隱患，再迅速聯合有關部門阻止敏感性資料資訊外洩。