遭陳智菡暗批「見縫插針」？ 談黃珊珊蔡壁如脫口1句 @ChinaTimes

台灣民眾黨陷入政治獻金假帳風暴後，黨主席柯文哲18日到台南黑橋牌香腸博物館，參加1場《眾新雲集創業論壇》，柯在風暴後首次與黨內「創新創業委員會」主委蔡壁如碰面，現場有挺柯、反柯民眾各自持標語對喊口號。蔡表示不會回黨中央救火，將持續留在台中深耕，履行對地方選民的承諾。

民眾黨18日在台南舉辦《眾新雲集創業論壇》，蔡壁如以黨內「創新創業委員會」主委身分出席，柯文哲擔任來賓演講，兩人一前一後踏入會場，未在門口碰面。

率先抵達會場的蔡壁如刻意躲避話題，她稱假日不願評論黨內風暴，認為黨內2個女人的戰爭是指黃珊珊與陳智菡，自己不是主角。

民眾黨18日舉辦創業論壇的現場，有民眾不滿民眾黨的政治獻金假帳疑雲，現場舉標語嘲諷。（程炳璋攝）

民眾黨18日在台南舉辦創業論壇，現場有挺柯民眾舉標語高呼「阿北加油」。（程炳璋攝）

現場有反柯民眾高舉「木可你不可」、「960110」的標語，嘲諷民眾黨政治獻金假帳疑雲就是黨庫通金庫，質疑難道民眾黨要教大家這樣創業？也有挺柯民眾舉著各式支持標語「莫忘初衷」、「阿北加油」、「阿北不放棄，我們不放棄」。

民眾黨主席柯文哲（左二）18日在台南參加黨內舉辦的創業論壇。（程炳璋攝）

柯文哲到場後一路邁入會場未發一語，挺柯民眾高喊「阿北加油」，反柯者高喊「阿北詐騙」，雙方隔空比聲量，未擦槍走火。

民眾黨主席柯文哲（左二）18日在台南參加黨內舉辦的創業論壇，在會場內與蔡璧如（左一）並肩而坐。（民眾黨台南市黨部提供／程炳璋台南傳真）

論壇未對外公開，柯文哲與蔡壁如並肩而坐，沒有太多互動，民眾黨在論壇後隨即閉門用餐開會，全程未對外開放。