綽號「鴨頭」的屏東角頭陳昫豪，日前在高雄街頭遭槍手狙殺身中6槍身亡，遺體相驗解剖後已由家屬領回，並計畫在9月4日上午舉辦告別式，警方接獲情資，全省的不少道上弟兄及地方仕紳將前來參與。由於此案目前案情尚未明朗疑有藏鏡人，且陳男生前曾與另一股地方勢力結怨，因此警方已繃緊神經，全面加派警力約束。

陳昫豪現年37歲，而地方人士指出，「鴨頭」原本曾為台灣南部大毒梟林孝道的幫手，自林孝道因案入獄後，他則接手林的業務，「事業愈做愈大」。據傳，陳交友廣闊，其父前年去世時，不僅各地角頭前來拈香致意，就連政壇藍、綠營也派人到場，整場儀式約有2000餘人到場致哀，陣仗盛大引人側目。

儘管如此，雄霸一方的角頭也難免與他人結仇。「鴨頭」曾因父親開設的宮廟遭人槍擊，因懷疑是一名綽號「檸檬」的角頭所為，於是持AR-15突擊步槍到對方家掃射20多槍，犯後攜槍投案，卻沒想到「檸檬」竟開車衝撞「鴨頭」經營的當鋪、住處報復，結怨相當深。案經屏東地方法院審理，法官依殺人未遂罪判「鴨頭」8年有期徒刑，目前仍上訴二審中。

警方表示，陳昫豪15日上午於高雄市左營區一處桌遊店外遭當街狙殺、送醫仍不治，而35歲楊姓槍手犯後開車攜帶作案槍械前往左營分局新莊派出所投案，自稱為了50萬債務糾紛，憤而向陳男開槍，造成陳男身中6槍，明顯要置人於死，手段凶狠，因此懷疑背後案情不單純，全案仍積極釐清中。