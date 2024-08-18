夏季電費帳單是不少民眾討論的話題之一，一名女子表示，她看網友說法冷氣開24小時比開開關關還省，她試過之後見最新一期電費才2043元，直呼都市傳說是真的，貼文吸引網友討論，不少人說開24小時確實比較省，但也有女網友崩潰說家裡6台冷氣全開，結果電費高達2萬多元。

原PO近日於《Threads》指出，她看網路不少網友及空調專家說，冷氣不關比開開關關省電費，她把家裡兩台冷氣開24小時，溫度設定25度，出門調高到27度，晚上睡覺兩間房間的冷氣溫度也是25度，一間開6小時、一間開10小時，起床後關掉。

原PO說，結果這期帳單才2043元，比上期便宜，她直呼「冷氣開24小時較省電的都市傳說是真的。」

貼文引發熱議，許多網友也分享開冷氣的習慣，只要在家都是開著，外出超過2小時以上才會關，「不是都市傳說，這是真的！冷氣反覆開關，壓縮機重新運轉更耗電」、「我幾乎沒關過冷氣，近兩期電費落在1400～1600元。」

也有女網友崩潰說，「姑姑之前聽人家說冷氣不要開開關關，6台冷氣全開，結果電費2萬多。」