在海軍陸戰隊擔任中士的阿強（化名）於2022年11月透過社群軟體IG認識少女小芬（化名），阿強謊稱可以刪除小芬先前外流的性短片，但小芬必須自拍裸露的性短片給阿強，小芬上當。橋頭地院審理後依犯詐術使少年自行拍攝性影像罪，處阿強徒刑5年。可上訴。

判決指出，阿強當時是現役軍人，屬於國家的公務員，但他卻2022年11月8日透過IG認識少女小芬，利用話術要求小芬拍攝裸露身體與性器官的短片給他，且阿強當時就知道小芬未滿18歲，還引誘小芬拍攝私密短片給他。阿強已於去年6月1日退伍。

小芬不察上當，直到小芬的母親發現小芬情形有異，察覺此事而報警。警方獲報到阿強的住處與服務營區搜索，找到小芬自拍的短片與作案手機1支。警方訊後移送地檢署，橋檢起訴。

阿強在事後認罪，且與小芬的母親達成和解，因此法官審理後依犯詐術使少年自行拍攝性影像罪，處阿強徒刑5年。可上訴。