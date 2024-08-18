台灣國際熱氣球嘉年華倒數第2天，今天清晨台東鹿野高台已吸引各地3000多遊客到場「追球」。一早受到天氣影響風速過大，原本應該5時30分展球的熱氣球，直到氣候條件許可才陸續立球及飛行。
台東縣政府說明，包括風大、下雨、太熱，都不適合熱氣球飛行，因球體體積大，只要風稍微強些，就會造成球體晃動變劇；而下雨導致球皮吸水，增加球體重量，會有超重風險及增加操作難度。
另外，天氣太熱也不適合，因熱氣球的浮力來源是透過加熱空氣，使得球皮內外的空氣密度差所產生，四周溫度愈高，意謂著需更提高球皮內溫度，則會超過球皮所能承受的溫度 。
台東飛行員達亥炫技展示高難度的低空飛行，只見熱氣球緩緩略過人群打招呼，驚艷現場觀眾；1名體驗搭乘自由飛的民眾說，來到台東能搭上自由飛，很幸運也很開心。
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