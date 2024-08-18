6月外銷訂單為455.6億美元，已連續4個月呈正成長，較上年同月增加3.1％，但6月份表現不如預期；累計上半年外銷訂單2,748.6億美元，較上年同期增加62.9億美元，年增2.3％，則為歷年同期第3高。

經濟部官員說明，第一，各大貨品經濟部預期將呈月增長的方向走，實際上卻呈現月減走勢，主要在於廠商反映5月份客戶已提前拉貨，此外，部分客戶對於庫存管理變得較嚴謹，6月進行庫存盤點，導致客戶暫停下單。第二，資通訊產品，尤其筆電及手機下單的表現不如預期，也影響了整體6月的訂單狀況。

官員分析，綜合來看，第一季訂單負成長，第二季轉正，換言之，從谷底爬升，基本上已經緩步向上，預期隨著景氣復甦，訂單應該能回歸逐季恢復，逐季往上增加「一季比一季高」，第三季表現將比第二季還要好。因此，7月表現可樂觀看待，經濟部預估，7月訂單金額將落在465至485億美元之間。

不過，官員強調，不可諱言全球政經情勢詭譎、變化多端，不確定性因素影響仍大，尤其美中貿易的地緣政治風險仍有許多不確定性，因此需審慎觀察未來局勢發展。

經濟部統計，外銷訂單受查廠商對7月份接單看法，預期接單將較6月份增加之廠商家數占20.4％，持平者占59.3％，而減少者占20.4％，按家數計算之動向指數為50.0；按接單金額計算之動向指數則為51.1，預期7月份整體外銷訂單金額將較6月增加，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為48.5、52.8及48.2。