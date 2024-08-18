新青安方案推動房市熱度，加上購屋者趕在農曆7月民俗月前購屋，觀察六都地政局1日公布資料，7月六都買賣移轉棟數總計達2萬6555棟，其中，又以新北與台中市表現最強，兩個都會區都衝到逼近6千棟水準。

觀察六都移轉棟數，台北市7月有2,953棟，年增30.2%；新北市5,980棟，年增22.3%；桃園市4,993棟，年增29.5%；台中市5,969棟，年增53.8%，台南市2,316棟，年增26.3%；高雄市4,344棟，年增38.1%。

反應六都購屋熱潮，央行22日將公布7月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀），市場普遍預新增房貸金額將持續衝高，很可能連續第三個月突破千億元大關，尤其，五大銀行新增房貸中，新青安占比預料超越6月的40.92%，再刷新去年8月方案上路以來最高。

另外，上班天數也成為房市利多因素，7月雖有2天颱風假干擾，但工作天數仍比6月多了2天，因此六都建物買賣移轉棟數多呈月增，銀行承做的新青安、公教人員貸款、整批分戶的量也將隨之增加。

央行官員表示，房市熱絡不只是新青安助攻，從需求面來看，台商回流、廠商擴大投資設廠，以及景氣回溫，都會帶動需求。此外，台股熱絡帶來的財富效果，也會對房市帶來助力。

至於房貸利率方面，6月房貸利率已微降0.003個百分點，下滑至2.184%。官員強調，主要是6月銀行承作較多信用佳的房貸戶，給予的利率條件較低，使得數字往下走；7月利率是否下降則要再觀察。