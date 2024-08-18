上周台股震盪走高，站回22,000點及月線上，16日指數收高22,349.33點，周K線連兩紅。本周盤勢持續挑戰季線關卡，市場聚焦台積電行情及金控法說會，後者關注國泰金、永豐金及華南金等釋出最新營運展望。

上周接連有上市櫃公司七月營收及半年財報公布，都有不錯業績表現，激勵買盤擴增，加以美股走揚、外資回補。16日的三大法人買超達537.09億元，外資就買超453.4億元，投信及自營商各買超56.13億元、27.55億元。上周的三大法人買超金額812.27億元，外資周買超837.45億元，投信周買超219.76億元，自營商則是周賣超244.94億元。

上周外資在期貨市場未平倉維持3萬多口波動，16日外資的台指期未平倉為3萬4,952口，較前一日微增空單1,800口，較前周的3萬2,006口未平倉部位，周增持空單2,946口。

龍頭指標台積電動見觀瞻，上周董事會通過現金股利維持4元及核准資本預算296.15億美元等，16日台積電股價收高969元，周漲幅3.75％，台積電周K線與大盤相同、都是中止連三黑後呈現連兩紅，台積電站上季線，表現更強勢。外資上周天天買超台積電，16日買超1萬7,832張，周買超量達4萬1,004張。本周台積電持續朝千元關卡邁進，備受期待及關注。

本周新一波法說會，統計約50家上市櫃及興櫃公司陸續舉行法說會，關注最新營運展望。金融相關有19日台中銀、21日永豐金、23日國泰金及華南金。電子公司有凌通、凌陽創新、旺矽、新日興、凌陽、漢唐、神基、宜鼎、群翊、鈺太、辛耘、樺漢、凌華、神盾、台達電、力旺、盛達、力致、南俊國際、振曜、創意、台數科、英業達、光寶科、昇陽半導體、倍力、系微、越峰等。傳產公司有新纖、大洋、科懋、博晟生醫、大量、大亞、長虹等。