民眾黨主席柯文哲近日捲入政治獻金爭議，隨後又傳出妻子陳佩琪涉嫌以兒子的名義設立公司。柯文哲否認是人頭公司，陳佩琪也改口稱「兒子自行開戶」。8月16日是陳佩琪的生日，今（18）日她在臉書分享與柯文哲的私人互動，並透露2人近期的不滿情緒正在升高、還沒和好。陳佩琪並提到，柯文哲在她生日當天很晚才回家，且未經她同意就從冰箱拿出蛋糕切開，吃掉整整一半。

陳佩琪表示，今日柯文哲要去台南、高雄活動， 一早先在家門口舉行個小型記者會後就要南下，她幫忙打點完行李後， 接下來閒閒沒事幹， 想說菜昨天也買齊了，那就看看老公的新聞，其中一篇報導提到，柯日前得知陳生日快到後，急忙向記者詢問應該送什麼禮物。

陳佩琪回憶，過去柯文哲的回應總是簡單且有些冷淡，通常會說錢都在太太那裡，要買什麼自己買，但今年他大概知道情況不妙，改而貼心地先問別人該送什麼禮物，她笑稱「不錯，有進步！」

陳佩琪自爆，其實最近雙方的「不滿」正急遽升高中，證據是黨團主任陳智菡那天吃飯時問她說：「 主席那天出門， 頭髮濕濕的貼在頭皮上， 看起來都沒梳理， 是還沒和好喔？」她誠實地回答：「是啊，是這樣沒錯！」

陳佩琪話鋒一轉說， 其實還有一件更讓她生氣的事，那天她生日，柯文哲很晚才回來，回家後竟沒經壽星同意，就去冰箱拿蛋糕出來切；之後她打開蛋糕盒發現， 原來一整個圓圓的蛋糕，已經被柯吃掉一半。

陳佩琪表示，她食量小，分柯文哲一點也不會在意，但那天氣就氣在從眼尾的眼睛餘光掃過去， 「X！ 鮪魚肚都頂到桌緣了」， 再加上據她多年的觀察推理， 一個不愛吃零食的人， 竟然這麼晚還主動拿蛋糕出來吃，一定有鬼。

陳佩琪說，結果正如她推理，柯文哲當天還沒吃晚餐。陳佩琪指出，柯文哲以前回到家門口，第一件事情就是大吼一聲：「 佩琪！佩琪， 我回來了！」第二件事是確定人有在後會說：「我還沒吃飯！」接著第三個動作是躲進書房，接這就是等她叫號：「這位顧客，你的餐點好了喔 enjoy！」但柯最近可能知道河東獅子不好惹，所以不敢再喊了。