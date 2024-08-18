今天（8／18）是中元節，命理專欄「南翌說生肖」分享，屬龍、猴、雞和蛇的人在中元節後將苦盡甘來，迎接等待已久的好日子，其中屬龍人身邊貴人不斷，屬猴人財運、桃花運雙旺，屬雞財富大爆發，屬蛇能扭轉不利局面。

▎生肖龍

屬龍人頭腦聰明、堅毅不拔，中元節過後陽氣上行，只要機遇一到，身邊滿是貴人朋友，到處都有發財的機會；此外，屬龍人將在未來2個月內發掘新的商機，所以平時要多關注社會和時代的變化，在不斷堅持努力之下，不用多久就能發達。

▎生肖猴

屬猴人早期命宮有「歲破」、「災煞」2顆煞星作亂，因此財富平平，容易陷入辛苦受累卻賺得不多的窘境；中元節過後，「咸池」、「天魁」等吉星關照，等好運一到，不但桃花運旺，在事業上也能輕鬆獲利，財運深厚，但在未來5天要注意身體健康，容易出現喉嚨疼痛、乾澀等狀況，需要多喝水，少吃澱粉類的食物。

▎生肖雞

屬雞人在中元節後，將告別前一段時間財運不佳、煩心事多等讓人傷神的現象，迎來財富大爆發，有機會走向人生巔峰；此外，部分屬雞人將遇到有緣人，是不錯的脫單機會，建議要多努力工作，有良好的經濟基礎，和另一半的關係才能走得更長遠。

▎生肖蛇

屬蛇人在中元節後天降大喜，運到、財到、福氣到，如果能抓住這次機會，努力奮鬥，有望一改前幾個月不利的局面，生活也會變得順心如意；此外，屬蛇人最近的旺運會觸動到姻緣，部分人將迎來不錯的桃花運，有脫單想法的人，應趁這段時間努力賺錢，未來和伴侶的生活才會更加甜蜜。

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