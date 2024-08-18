8月已默默過了一半，有些人即將要轉運了！命理專欄「十二生肖運勢」列出4個生肖8月下旬財運旺盛，其中屬蛇從商者，將感受到進帳明顯增加，還有望擴大經營規模，若是上班族，其付出將有望獲得數倍回報。

▌生肖鼠

生肖鼠8月下旬將擺脫霉運，並迎來運轉的好時機，聰明伶俐的特性使其在事業上得心應手，更能在貴人的提攜下，獲得升職、加薪的機會；另外，精準投資也將為自身帶來豐厚的回報，有望大賺一筆。

▌生肖龍

生肖龍在8月下旬將得到吉運，生活中不僅順心如意，在職場上也將充分展現才藝，並能得到實質性的幫助，實現心中的想法；另外，屬龍者有望與朋友互為貴人，並共創輝煌成就。

▌生肖蛇

生肖蛇8月下旬將在財運上取得顯著進步，做生意者將迎來超旺的生意運勢，進帳明顯增加，有望擴大經營規模，對於上班族而言，其付出將有望獲得數倍的回報，並獲得不小收入。

▌生肖狗

生肖狗在8月下旬的事業運勢旺盛，工作計劃能按時完成，並在上官和同事面前展現出色的表現，之前的努力得到回報；另外，屬狗者有望得到出差的機會，從而獲得更多好機遇。

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