北市信義區某幼兒園園長兒子，涉嫌猥褻、性侵園內女童，引發社會譁然，台北地方法院審理後，合議庭認定被告對6名女童，共犯下加重強制性交、加重強制猥褻、拍攝兒童性影像等224罪，總刑期達1252年6月，合併應執行28年徒刑。部分家長聲明呼籲，被告應判決無期徒刑，且不得減刑與假釋。

北市信義區幼兒園爆發性侵事件，一審判決出爐，民進黨立委林月琴辦公室代轉信義區幼兒園案件部分家長聲明，包含6大重點。首先，家長聲明表示，「被告應判決無期徒刑，且不得減刑與假釋」。

家長指出，謝謝法官們在審判過程中沒有偏聽被告說詞，努力調查各種證據，更感謝法官願意聆孩子們心聲納入考量，「但其合併判決1252年多，實際執行期沒有被判無期徒刑，我們仍認為差強人意，呼籲二審法官勿枉勿縱，後續也不應任意讓被告減刑或假釋。」

第二點「仍有許多知情未報的共犯還沒被揪出」，家長聲明控訴，2022年7月起被告就有案在調查，在園的教職人員90％任職都超過1年，對於被告有案在身怎麼可能不知道，但家長多次反應孩童異常現象，甚多名孩童陳述過程中表示，曾經多次求助於園內其他教職人員，但均被忽視或告知孩童不要亂說，且園內召開說明會，從未有園方人員告知家長「被告有案在調查中」，所以這就是「隱匿」就是「包庇」就是「共犯」。

聲明第三點「雖然師資缺乏，但也不要留下不倫不類」，理解教職環境教師人員資源稀缺，但本案目前無任何「知悉未依規訂通報」的教職人員被認定為共犯，家長們實在難以接受，希望法院跟檢察官不要縱放知情未報的惡劣共犯。

第四，家長也呼籲，「類似的兒少性侵案件第一時間應扣押證據」，由於幼童對於性自主仍無法了解或同意的特殊性，相關兒少性侵案件，第一時間就應該扣押行為人手機與3C產品。

第五，入職教職場域時，應繳納「良民證」，若申請人「有案在身」應「即時註記」，於終結後再更換新證，避免不肖之人全台亂竄。最後是，專業人員知情就應依法主動通報「主管機關」，未通報者應受相關行政懲處。

聲明表示，有關老師知情未報乙事，雖然經家長們多次反應，教育局函詢中央教育部國教署，但教育局仍一直拿「子法」（教保相關人員違法事件通報辦法）當作藉口不願作出懲處，家長們很疑惑「母法」（教保人員服務條例第15條）明明就是寫知情人員依規定通報外，也要「直接通報主管機關」，兒少法第53條及幼兒照顧發第26條也是明載「於執行業務時，知悉任何人有第二十三條、第二十四條或前條第一項各款、教保服務人員條例第十二條、第十三條或第十四條第一項各款行為之一，除依其他相關法律規定通報外，並應通報直轄市、縣（市）主管機關。」，且教保服務人員違反上述條例，未依規定通報者，處3萬元以上15萬元以下罰鍰。但台北市政府直至本月15日仍告知家長，倘若懲處不妥，國教署會有異議。

聲明強調，我們不相信這是中央國教署的見解，呼籲教育部重新檢視「通報」的定義，否則台北市政府會一直用「牴觸母法」的通報辦法將中央教育部拉出來墊背，不要讓本案成為未來其他知情教保服務人員有引以為借，有理由逃脫的案例。請別再拿老百姓的孩子當成改革的白老鼠和籌碼，每個孩子都是父母的心頭肉，是父母的心肝寶貝。

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