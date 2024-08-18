台中市以34歲陳姓男子為首的8人團隊，今年2月起租用西屯區某公寓大廈籌組博弈網站洗錢機房，從中抽成牟利，警方3月5日一舉破獲西屯多處據點查獲陳男等8人到案。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市以34歲陳姓男子為首的8人團隊，今年2月起租用西屯區某公寓大廈籌組博弈網站洗錢機房，從中抽成牟利。經多日蒐證追查，警方3月5日一舉破獲西屯多處據點，查獲陳男等8人到案，初估短短1個月內該集團洗錢金額已逾2億元，依違反賭博罪及《洗錢防制法》移送。

台中市警察局二分局日前接獲線報，指稱陳姓主嫌涉租用西屯區民宅籌組博弈網站洗錢機房，並招募年輕人從事洗錢、匯兌等不法情事，警方立即成立專案小組，報請台中地方檢察署指揮偵辦。經專案小組蒐證多時，見時機成熟即兵分多路同步執行搜索，一舉破獲該集團於西屯區多處據點，起獲電腦主機8台、手機15支、監視器及隨身碟等關鍵事證，並陸續追查出8名共犯到案。

警方查出，陳姓主嫌透過Telegram網路徵才或是「人拉人」方式招募人員加入，利用「高薪、輕鬆、免經驗」號召年輕人，協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流，賭客想要入金就協助儲值、想出金就協助匯錢出去，更同時租用公司帳戶層層轉帳躲避查緝，從中抽成牟利。

警方表示，陳嫌招募到7人，整個團隊共6男2女，年齡從21至34歲不等，初步估計該集團短短1個月內，經手博弈網站入金、出金洗錢金額已逾新台幣2億元，全案依違反賭博罪及《洗錢防制法》移請台中地方檢察署偵辦；其中，陳嫌以20萬元交保，其餘7人2萬到20萬不等。

中市警二分局分局長周俊銘表示，「歹路毋湯走」，為遏止經濟金融犯罪，洗錢行為最重可處7年有期徒刑，並沒收洗錢之財物及財產上不法利益，呼籲民眾切莫因一時貪念誤入歧途。