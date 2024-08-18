中選會17日宣布基隆市長謝國樑罷免案成案，並將於10月13日舉行罷免投票。近日傳出基層警員透露，長官要求減少違停車輛舉發，並要求各分局統計開單件數，質疑是為「固樑」。對此，基隆市警察局表示，市警局嚴守行政中立，並未要求同仁減少開單，統計罰單數是為統計易違停路段、時段，俾便妥適規畫勤務。

日前在社群網站傳出有基層員警表示市警局要求員警減少開出逕舉單（逕行舉發單；俗稱的白單），並質疑是為了挽救基隆市長謝國樑遭罷免的選情。後續又有基層員警指出，若分局開太多單，分局長會被市長室檢討。

對此，基隆市警察局18日表示，市警局嚴守行政中立，從未要求同仁減少開單。之所以會要求各分局統計開單件數，主要的目的是為了解轄區的交通違停狀況，再針對易遭民眾檢舉違停的路段、時段，妥適規畫勤務，加強停車秩序的整理，並輔以勸（驅）離方式，即時排除障礙，確保交通順暢。

近期由於基隆市長謝國樑罷免成案，不少事情都會被放大解讀。據了解，因為車輛違規相關的法規修正的原因，以往民眾在發現有車輛違規停車等狀況，可以拍照或錄影方式檢舉，但現在民眾僅能撥打110到勤務指揮中心反映，再由指揮中心派員到達現場。

但實務上，卻常發生不同的民眾頻繁檢舉，致使警方疲於奔命，因此市警局才希望透過統計常見的違停路段、時段，由市警局調配警員到場巡邏查看的勤務，透過「超前布署」方式，避免市區發生交通壅塞。