新竹市傳兒童才藝班對學童施暴案！市議員蔡惠婷接獲家長投訴指出，1名小四升小五的男童到竹市東區1家才藝班參加暑期夏令營，下課時與同學玩鬧起糾紛，不過，被害男童在被老師管教時情緒仍無法宣洩而有失控行為，但才藝班老師竟也失控將男童推出教室重摔，頭部也因此撞到地板，全案已由市府教育處介入處理。

被害男童家長向蔡惠婷投訴指出，其即將就讀小五的兒子到該兒童才藝班參加暑期營，課前跟同學玩寶可夢小公仔踢足球遊戲，對方因將球踢進兒子盤坐的腳中間，其他小朋友就起鬨大笑，雙方因而起糾紛。

事後老師要大家安靜，但其子一時情緒無法宣洩，拿玩具作勢要丟同學，沒想到就被老師推出教室，孩子被推出才藝班騎樓，還被重推、重摔，兒子腦部也重摔在地。

之後有其它家長也帶著孩子到才藝班上課，老師竟也不顧其它家長在場，再次往馬路方向重推其子，導致兒子翻滾倒地，目前被害家長已帶兒子到醫院驗傷並向警方報案，院方也已通報市府社會處。

蔡惠婷表示，接到家長陳情後，已立即要求教育處介入調查。市府教育處則表示，經查該才藝班未立案，已依法開罰25萬元，將輔導立案，若未於期限內完成，將連續開罰，不當管教孩童部分，已與社會處聯繫共同深入調查。