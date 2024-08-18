甘藷產季將至，李聞祥忙碌收穫甘藷。（新北市農業局提供）

每年8月中至10月，新北市金山區迎來甘藷季，這也是金山自然地瓜園經營者李聞祥最繁忙的時刻。李聞祥以「無毒、永續」為農業經營理念，不僅避免使用化學藥劑，還採用輪作和生物防治等友善環境的農法，讓他所種植的甘藷品質優良，每年吸引不少親友前來訂購。

李聞祥原本在金融業擔任主管，但為了照顧生病的親人，他毅然決定轉行從農，回到金山經營家族農地。目前，他在金山區種植約一甲地，主要栽培甘藷、西瓜和玉米筍。李聞祥以繁複的種植工序，確保每年甘藷苗的健康和活力，讓收穫的甘藷鬆軟香甜，深受市場青睞。

然而，初入農業的李聞祥並非一帆風順。面對大雨、寒流等自然挑戰，他曾經歷收成不佳的困境。透過新北市農業局與農會的指導，他逐漸掌握適應金山氣候的栽培技巧，強化排水系統並進行休耕，以維護農田土壤的健康。他發現，隨著永續農業的推行，農田內逐漸形成生態平衡，瓢蟲、寄生蜂等天敵成為害蟲的天然防治者，休耕期內甚至有小魚小蝦棲息，促進農地養分循環。

農業局代理局長諶錫輝表示，市府秉持「農業健康市／式」的理念，積極推廣友善、永續的農業，支持在地減碳農業。他鼓勵民眾在甘藷產季到來之際，直接向產地農友購買，支持地方農業，享受自然健康的美味甘藷。對李聞祥來說，種植甘藷不僅是為了生計，更是為了家人和消費者的健康，而他的農田也因此生機盎然，展現出人與自然的和諧共生。