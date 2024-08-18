新竹市政府持續推動「視障者生活重建服務」，包括讓視障者行動無礙的定向行動訓練，生活自理訓練，盲用3C產品訓練、點字訓練、成長團體與輔具評估及休閒活動等，希望透過各項生活訓練，協助視障者學習獨立自主，走出茫然，重啟自立新生。

代理市長邱臣遠表示，除先天失明外，另有許多視障者是因為疾病或意外導致視力損傷，面對視力突如其來的轉變，「生活重建」成為視覺障礙者必經的重要課題。對失去視力的視障者而言，無法依靠眼睛與視力執行生活事務，他們所面臨到的困境，存在於每個生活的細節中。

對此，市府團隊積極落實「幸福友善」施政藍圖，推動身心障礙6大平權及國際身心障礙者權利公約精神，協助身障者自立生活、融入社區，以確保視障者能夠享有與其他市民同等的生活品質和社會參與機會。

社會處長黃佳婷表示，根據衛福部2024年3月底統計數據我國領有視障證明之視覺障礙者共5萬3905人，約占身心障礙總人口數4.4％左右，其中竹市視覺障礙者725名，約佔竹市身心障礙總人口數4％左右。

黃佳婷指出，由於視障者在行動時確實比明眼人困難許多，道路上及環境中大大小小的各種障礙常常會讓他們產生不確定感，若在路上遇到視障者需要幫助時，可以遵照人導法中的「問、拍、引、報」原則。

問是詢問協助；拍是輕拍手背；引是引導行進；報是報導路況，提供視障者更正確且更安心的協助。

社會處表示，對視障者來說，取得生活資訊只能依靠觸覺、聽覺及嗅覺，也間接導致在學習、生活及工作等方面會面臨到諸多限制，因此生活重建成為每個視障者必經的重要路程。期許透過課程的訓練及多元服務的提供，給予視障者及家庭更多的支持與協助，幫助他們創造美麗新視界。若想進一步了解視障者生活重建相關資訊，歡迎聯絡社會處身心障礙福利科。