一名女子近日逛好市多，發現賣場提供美祿鋁箔包試喝，讓她眼睛為之一亮，秒搬一箱回家，她說看其他人都是一次買兩箱，將其PO上網，會員讚美祿是小時候的味道，就算不冰也很好喝，紛紛表示買兩箱起跳是基本的，也有人一次暴買6箱，或在官網下訂10箱，但保存期限較短，提醒要注意。

原PO前天（16日）於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，周末到好市多採買，看到賣場提供美祿鋁箔包試喝，她讚真的很好喝，立刻買一箱，因她是騎機車，能買的東西有限，看到其他的會員都是一次買兩箱，她覺得可惜「我只買一箱太少了。」

貼文引發逾千人討論，許多會員說美祿是小時候的味道，以前上學出門都會順手拿一瓶放在書包當早餐，就算沒冰也是很好喝，「小孩喜歡買6箱」、「我之前在官網訂，一次買10箱」、「兩箱起跳是基本的」、「尤其特價更要買。」

也有人說，美祿鋁箔包裝的保存期限較短，很容易到期了還沒喝完，加上是紙吸管，經常喝到一半吸管就變得軟爛。