巴黎奧運爆發的國際奧會IOC與國際拳總IBA之爭讓雙方的關係無可挽回，日本業餘拳擊聯盟18日開會討論，考慮是否退出IBA、加盟新興的世界拳擊聯盟WB。日本拳擊聯盟會長仲間達也本屆前往巴黎查看情況，國際奧會無力自行管理拳擊，讓2028年洛杉磯奧運的拳擊賽事懸而未決，他們要求WB至少獲得50個會員，才會把奧運的拳擊管理交給WB。

由荷蘭主導的WB目前已增加到42個會員，包括荷蘭、加拿大、美國、英國、德國、義大利、印度、南韓、台灣，以及預計要加入的阿爾及利亞。其中英國算做4個會員：英格蘭、蘇格蘭、威爾斯、大不列顛（包含北愛爾蘭），法國尚未加入。

日本拳手雖然想打奧運，但是退出IBA的代價很大，世錦賽是單項最高競賽，能夠參賽的拳手比奧運更多，如果要轉投WB，拳手只能寄望轉打職業賽或是未來WB規模可以跟上世錦賽。

日媒提到本屆奧運女子拳擊的性別爭議，支持離開IBA的一方以1964年東京奧運女子400公尺接力金牌克沃布科夫斯卡（Ewa Kłobukowska）為例，不該以染色體來定義男女。來自波蘭的克沃布科夫斯卡奪牌後被世界田總驗出Y染色體，剝奪她的獎牌。事實上克沃布科夫斯卡患有X染色體失活的問題，國際奧會1999年廢除性別檢測並把獎牌歸還，世界田總仍不承認她創造的3項世界紀錄。

如今各項運動並不直接阻擋Y染色體的女性選手，南非雙性人田徑女將瑟夢雅（Caster Semenya）被允許保留她的金牌，只是她拒絕服藥控制睪酮濃度而無法返回奧運。國際體育仲裁庭當時宣判「為維護女子競技的公平，犧牲少數女性的權益是必要的。」