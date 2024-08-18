「台灣拳后」林郁婷18日回到故鄉新北市鶯歌區參與新北市府舉辦的大遊行，自鶯歌區公所出發，許多民眾爭相一賭拳后風采，沿路鞭炮聲不斷，熱情不減，許多民眾集結到鶯歌國小歡迎，林郁婷也擊掌回應大家。（鄧博仁攝）

「台灣拳后」林郁婷今（18）日回到故鄉新北市鶯歌區參與新北市府舉辦的大遊行，遊行從鶯歌區公所出發，沿途停靠鶯歌工商、鶯歌國中，最後抵達鶯歌國小。林郁婷說，回到鶯歌看到大家這麼熱情非常高興，謝謝拳擊「也謝謝『J朋友』（J.K.羅琳）那位朋友，讓大家都可以認識我」。

台灣拳后回鶯歌遊行吸引上千人，林郁婷笑稱：謝謝「J朋友」。

「台灣拳后」林郁婷18日回到故鄉新北市鶯歌區參與新北市府舉辦的大遊行，自鶯歌區公所出發，許多民眾爭相一賭拳后風采，沿路鞭炮聲不斷，熱情不減，許多民眾集結到鶯歌國小歡迎，林郁婷也擊掌回應大家。（鄧博仁攝）

林郁婷在巴黎奧運奪得金牌，身為鶯歌女兒的她今天受新北市府邀請回到鶯歌參加遊行，今天上午10時自鶯歌區公所出發，初估湧入上千人一賭拳后風采。

「台灣拳后」林郁婷18日回到故鄉新北市鶯歌區參與新北市府舉辦的大遊行，自鶯歌區公所出發，許多民眾爭相一賭拳后風采，沿路鞭炮聲不斷，熱情不減，許多民眾集結到鶯歌國小歡迎，林郁婷也擊掌回應大家。（鄧博仁攝）

「台灣拳后」林郁婷今（18）日回到故鄉新北市鶯歌區參與新北市府舉辦的大遊行，今天上午10時自鶯歌區公所出發，初估湧入上千人一賭拳后風采。（柯毓庭攝）

「台灣拳后」林郁婷今（18）日回到故鄉新北市鶯歌區參與新北市府舉辦的大遊行，副市長劉和然也代表市長侯友宜參加遊行，並送上由鶯歌知名窯廠台華窯特別製作、以國旗「青天白日滿地紅」為發想的「金牌杯」給林郁婷。（柯毓庭攝）

主辦單位鶯歌區區長曾明華說，整場遊行分成四大塊，從鶯歌區所出發，到林郁婷畢業的鶯歌工商，再到啟蒙林郁婷踏入拳擊世界的鶯歌國中，最後回到鶯歌國小，從行政中心出發，一路回顧她的成長故事。

林郁婷表示，她回到鶯歌看到看到大家這麼熱情非常高興，「因為體育、因為拳擊，讓大家凝聚在一起，讓大家認識我、認識拳擊，我覺得這是一件非常值得高興與驕傲的事情」。

林郁婷也謝謝「J朋友」（J.K.羅琳）那位朋友，讓大家都可以認識她，回到鶯歌遊行是所有鶯歌人的榮耀時刻，並表示考慮出一集鶯歌在地美食特輯，讓大家認識鶯歌美食。

副市長劉和然也代表市長侯友宜參加遊行，並送上由鶯歌知名窯廠台華窯特別製作、以國旗「青天白日滿地紅」為發想的「金牌杯」給林郁婷。

劉和然說，林郁婷現在是台灣的驕傲、也是台灣的女兒、新北的女兒，「最重要的她是鶯歌的女兒，前幾天活動不是在總統府就是在市政府，所以我們有義務、責任要在鶯歌辦一場屬於在地的歡迎見面會」，並感謝曾自強教練，大讚「一個好的教練搭配一個傑出選手，讓我們鶯歌發光發熱」。