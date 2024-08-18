台東夏季聯合舞展昨晚在台東市南京路熱鬧登場，逾百名學子及民眾參與展演，蘭嶼學生更提前2天跨海到台東準備，主題「Palette」調色盤，15組團體分別穿著不同顏色上台演出，2小時展演結束後，眾人仍意猶未盡，會場更直接成為battle舞台。
台東縣長饒慶鈴到場除了勉勵學子及致詞，也忍不住大秀舞技，短短數秒引發全場尖叫連連，林姓民眾表示「機械舞，很有原創性」，也有人說，像是一種開車的舞步，應該是運將舞，下屆奧運霹靂舞就靠縣長了；饒本人則回應「我的舞很普通，很好笑啦！」
台東夏季聯合舞展昨晚在台東市南京路熱鬧登場，逾百名學子及民眾參與展演，蘭嶼學生更提前2天跨海到台東準備，主題「Palette」調色盤，15組團體分別穿著不同顏色上台演出，2小時展演結束後，眾人仍意猶未盡，會場更直接成為battle舞台。
台東縣長饒慶鈴到場除了勉勵學子及致詞，也忍不住大秀舞技，短短數秒引發全場尖叫連連，林姓民眾表示「機械舞，很有原創性」，也有人說，像是一種開車的舞步，應該是運將舞，下屆奧運霹靂舞就靠縣長了；饒本人則回應「我的舞很普通，很好笑啦！」
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