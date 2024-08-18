現在有些超商因為人潮多，採自助微波加熱，一名女網友日前去7-11買東西吃，正要使用自助微波爐加熱，結果一旁的路人提醒她，只要掃商品上的QRcode條碼就直接設定好時間，不必按按鈕，她才知道微波爐裡有這隱藏的掃描功能，貼文PO出後，已經超過7萬人瀏覽，不少人直呼太神奇。

原PO在Threads分享，日前到7-11買粥吃，排隊要自助微波加熱，沒想到前一位客人微波完後告訴她「掃那個QRcode就可以了」，她聽了非常疑惑，那位客人則接過她的食物，將食物上的QRcode往微波爐門口內側的紅色線感應了一下，微波爐竟然馬上跳出微波秒數，不用自己找要按幾號加熱鍵，讓她驚呼「哇塞！我今天學到新技能了，感恩路人先生教學。」

貼文曝光後吸引超過7萬人瀏覽，紛紛留言：「台灣好先進呀」、「感覺以後店員會消失」、「可以微波還能掃描，太神奇了」、「這個功能好炫，第一次看到，學到新知識了」、「好讚喔！每次都超困擾到底要幾秒」，還有人表示這是新的微波爐才有的功能，有些店家只更新一台。

不過也有人反應，「上次有人看著這個加熱教學板子，把大亨堡麵包放進去按9，微波爐差點燒起來」、「我上次照著做，得到外圍是燙了裡面依舊冰冷的一盒炒飯，離開7-11要吃的時候才發現」、「照它的秒數常常不夠熱，要多按」、「拿出來的時候常常不小心又被掃描一次條碼，還要手動關掉」。