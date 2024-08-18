國軍年度「海空精準彈藥射擊」演習將於20日於九鵬基地操演。令外界矚目的是，當日發射的的飛彈除了各型海空中、長程飛彈外，目前已經少量部署的「劍翔」反輻射自殺無人機、天弓三型防空飛彈、雄二E巡弋飛彈，都有機會亮相。

據了解，國防部在操演項目中，特別列出「對地長程反制武器」，但是軍方秘而不宣。透過文字解讀，我國研發的各型武器中，能「對地長程」，又能「反制」，似乎僅有雄二E巡弋飛彈以及「萬劍彈」、「劍翔自殺無人機」。

根據國軍發布的「射擊通報」，國軍8月20日至月底，將從恆春半島以東、綠島及蘭嶼以西海域，以及綠島以南、蘭嶼以北，並自恆春半島向東延伸140公里處海域進行實彈射擊演訓，空域管制達「無限高」。

不過，這三型飛彈因機敏性極高，至今都尚未以正式實彈發射操演呈現在國人眼前，今年度的「海空精準彈藥射擊」是否會進行操演並不得而知。

「雄二E巡弋飛彈」為中科院製造的地對地巡弋飛彈，以「雄昇」為發展計畫，射程約600公里，增程型射程據信能達到1200公里，但軍方始終未曾證實。而雄二E飛彈量產是「海空戰力提升特別預算」8大項目計畫之一，預算額度為161億元，2022年開始量產作業，預計到2025年全案報行完畢。顯示技術已臻成熟。

至於中科院研發國造自殺式「劍翔」無人機攻擊系統已正式交給「空軍防空暨飛彈指揮部」，並部署在北台灣某處海岸，進行戍衛中樞任務及進行「反登陸」作戰時，攻擊敵軍大型兩棲指揮艦的任務。中科院也透露，這款反輻射無人機可攻擊大陸沿海岸上及共艦目標，航程高達1000公里，只要射程內所有的共艦開啟雷達，都會成為目標。