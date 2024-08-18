台中市大觀路「夜店一條街」周末假日易淪為犯罪熱點，轄區警方加強巡查臨檢。（警方提供）

台中市大觀路「夜店一條街」周末假日易淪為犯罪熱點，轄區第四警分局定期邀集轄內店家業者座談。（警方提供）

台中市南屯區大觀路周邊夜店、ktv林立，顧客在酒精催化下，「夜店一條街」周末假日易淪為犯罪熱點。轄區第四警分局定期邀集轄內店家業者座談，以掃黃、反毒、防制聚眾鬥毆及取締酒駕、穩定治交安為目標，達成治安區域聯防共識。據統計，今年迄今未發生聚眾鬥毆情事，成效良好。

南屯區大觀路周邊有夜店、ktv林立，被外界稱為「夜店一條街」，每逢周末假日吸引大批民眾前往，通宵達旦狂歡加上酒精催化下，易衍生治安問題。為有效防制，第四警分局邀集轄內店家業者座談，加強橫向通報及協作維安，以維護周邊環境治安及保障民眾權益。

警方分析113年度夜店、ktv易滋事時段，好發於凌晨3至5點間，大墩派出所於深夜2至6點重兵布署警力執行夜店守望，輔以線上巡邏機動警力臨機應變。經統計，今年1月迄今未發生聚眾鬥毆情事，另因酒後失態遭員警施以強制力保護管束計有10件。

第四警分局透過座談會與店家達成治安區域聯防共識，採階段性執行方式，包括請業者使用金屬探測器執行入場安檢，防杜攜帶刀械、銳器進入；消費人數眾多時分流顧客，減少接觸性衝突；遇有打架滋事情形，務必通報警察，防堵暴力衝突擴大。籲請店家自主管理，與警察形成共識，達成雙贏局面。

第四警分局長陳祥麟表示，座談會目的為重新檢視並強化業者安全管理，呼籲業者發現色情、毒品、聚眾鬥毆、酒後駕車等不法情形，應立即通知警方，警方必定嚴厲執法，另亦針對店家散場尖峰時段，編排強力執行封鎖性路檢，展現打擊不法的決心，以淨化社會治安環境。