泰國國會下議院代表18日向前總理戴克辛的幼女兼為泰黨黨魁貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）宣讀泰王諭令，泰王瓦吉拉隆功正式批准她出任泰國第31任總理。

據法新社報導，貝東丹泰國時間18日上午9時30分（台北時間8時30分）後，在為泰黨總部舉行的儀式上接受泰王關於組建政府的正式書面命令。她正式成為泰國最年輕的總理、第二位女總理。泰國下議院秘書長阿帕宣讀了國王任命書。

貝東丹是泰前總理、號稱「政壇不死鳥」戴克辛的女兒。媒體17日報導稱，戴克辛獲得國王特赦，他的假釋期18日結束。貝東丹的姑姑盈拉是泰國第一任女總理，但和戴克辛一樣因軍事政變下台，目前仍流亡國外。

貝東丹在社交平台發文，感謝下議院託付她擔任總理一職，形容這是泰國公民最高榮譽。貝東丹表示，將盡快組建政府，執政聯盟已準備好努力推動泰國向前發展，造福所有民眾。不過，泰媒普遍預料，官員在審查其內閣成員時，可能會謹慎行事。

貝東丹2021年加入為泰黨，2023年出任黨魁。原總理賽塔（Srettha Thavisin）14日被憲法法院裁定「嚴重違反道德標準」並遭罷免，引發投選新總理的程序。為泰黨15日召開執行委員會會議，票決提名貝東丹為新任總理候選人。次日，泰國下議院以近3分之1的贊成票數，推舉貝東丹擔任泰國第31任總理。

為泰黨消息人士較早前表示，該黨已準備好貝東丹獲得正式任命，於18日上午9時舉行儀式。下議院議長宛姆哈瑪已簽署信件，要求該院將貝東丹的名字提交王室內務局。為泰黨秘書長表示，貝東丹的任命得到王室認可後，他們才能進一步討論內閣人事變動，又稱希望她上任後不再出現過去的政治衝突。