「台灣拳后」林郁婷18日回到故鄉新北市鶯歌區參與新北市府舉辦的大遊行，自鶯歌區公所出發，許多民眾爭相一賭拳后風采，沿路鞭炮聲不斷，熱情不減，許多民眾集結到鶯歌國小歡迎，林郁婷也擊掌回應大家。（鄧博仁攝）

「台灣拳后」林郁婷今（18）日回到故鄉新北市鶯歌區參與新北市府舉辦的大遊行，受訪被問及先前在新北市府舉辦4小時簽名會，卻有民眾將她的簽名照以1500元兜售的事情，她說，簽名蠻辛苦的，「可以的話就自己收藏，畢竟這是一個回饋粉絲的活動」。

林郁婷日前參與新北市府邀請奧運國手出席的簽名會，簽了4個多小時，卻傳出有民眾將她的簽名照放到網上以1500元兜售，也因此引起網友群情激憤，紛紛喊話「抵制購買」。

林郁婷今被問及此事，她說，「簽名蠻辛苦的，可以的話就自己收藏，畢竟這是一個回饋粉絲的活動」，粉絲也排很久，希望每個排隊的粉絲都可以得到她的親筆簽名。

「台灣拳后」林郁婷今（18）日回到故鄉新北市鶯歌區參與新北市府舉辦的大遊行，受訪被問及先前在新北市府舉辦4小時簽名會，卻有民眾將她的簽名照以1500元兜售的事情，她說，簽名蠻辛苦的，「可以的話就自己收藏，畢竟這是一個回饋粉絲的活動」。（柯毓庭攝）

至於她在網路貼上四張照片要粉絲幫她選擇大頭照，更暱稱粉絲「郁守」一事，她笑稱「覺得還蠻有趣的，畢竟我在出門比賽背包掛最多就是御守，想說將御守好運帶到比賽場上」，她說她的大頭貼也很久沒換了，她也有選擇障礙，就請粉絲朋友幫忙、聽聽看大家意見。