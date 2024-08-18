58歲美魔女胡文英透露將跟網紅鄧佳華拍片，計畫正如火如荼進行中，細節不方便透露，鄧佳華則搶先公開片名為《華根上英》，劇情方面兩人會一起討論。而消息曝光後，胡文英粉專竟開始掀起「退粉潮」，她雖坦言無奈，仍照樣曬出性感辣照。不過撩人坐姿似乎讓「神秘三角地帶」陰影外洩，引發無限遐想。

胡文英日前公開要跟鄧佳華合拍《華根上英》，昨(17日)再度合體時，胡文英為了考驗鄧佳華體力，跨坐在他的肩膀上，鄧佳華則是單膝下跪，上半身將她扛起又放下，面目猙獰做滿16下後，讓胡文英甜喊：「你通過我的考驗了」。不過她的粉絲對拍片一事，似乎相當難以接受，還掀起「退粉潮」。胡文英得知後無奈表示：「所有朋友與粉絲們都要勸阻我與鄧佳華拍片，大家都對我失望了，很多粉絲因為我要與他拍片，紛紛退我的追蹤，始料未及」。

胡文英透露將跟網紅鄧佳華拍片後，粉專竟掀起退粉潮。（圖／胡文英臉書）

雖然心情難掩落寞，胡文英照樣在社群分享性感照給粉絲，她穿著碎花綠色旗袍，在椅子上做出各種撩人動作。由於旗袍開高衩到腰間，直接露出一雙纖細修長美腿，不過正面望向鏡頭時，因為坐姿緣故，裙底「神秘三角地帶」竟出現一片陰影，不免讓人好奇究竟是否走光？或者是角度問題？對此，胡文英未做任何回應。

胡文英「神秘三角地帶」出現一片陰影，引發無限遐想。（圖／胡文英臉書）

胡文英辣曬纖細修長美腿。（圖／胡文英臉書）

對於未來要和鄧佳華拍片一事，粉絲也表達看法：「寧可給這種人機會，卻不給全台灣男人一個機會」、「因爲妳漂亮，大家覺得他配不上妳吧」、「別把自己的格調降低」、「這已經不是牛糞跟鮮花的問題了」、「美女千萬要三思而後行呀」、「不要為了流量忘了道德」。

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