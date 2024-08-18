大腸癌去年奪走6000多位國人的性命。營養功能醫師劉博仁分享有位35歲男子，天天吃排骨便當，常吃燒烤，很少吃蔬果，有天血便就醫，發現得了末期大腸癌，難以接受地說，「周遭哥兒們都這樣吃，為何只有我罹癌？」劉博仁指癌症與飲食有關外，日常保養也很重要，男子長期久坐、很少運動，都可能是其罹癌原因。

劉博仁上「小宇宙大爆發」節目中指出，精準醫學下，即使沒有罹癌的人，經抽血染色，都可能驗出個位數的癌細胞，這都是正常的，「我們每天都會有一些癌細胞產生，為什麼有些人沒問題？有人會有問題？其實與你的飲食、生活、運動、壓力都有關係。」

劉博仁說，上述35歲男子，是很多上班族縮影，每天就是吃便當，尤其喜歡吃排骨便當，裡面菜都很少，有時加班很晚，常久坐，很少運動，下班有時去吃燒烤，有一天就血便，男子以為是痔瘡，過了2個月後，朋友稱他臉色怎麼越來愈越蒼白，男子才就醫確診是大腸癌，且癌細胞轉移到肝臟，病程屬末期。

男子不解地問劉博仁「我們幾個兄弟在一起，吃飯都一模一樣，就算飲食習慣不對，為什麼我得（癌症），他們沒得？」劉博仁回，有可能是男子癌細胞產生時，免疫力正好低下，就變成腫瘤，所以日常保養很重要，包括不要久坐、要運動，都可以減少癌症發生。

劉博仁說，澳洲有一個很大研究，坐1小時等於抽1支菸，所以奉勸上班族，要多運動、多活動，人坐著的時候，下半身循環是變慢的，「你的骨盆腔下肢循環，包括腹腔，靜脈容易擴張，乳酸容易堆積」，乳酸是一個非常酸的代謝物質，對癌細胞是刺激的。

劉博仁說，久坐不動的人，身體也非常容易累積大量自由基，有研究發現久坐的朋友，去抽血驗發炎指數與自由基，都非常的高，這2者都與癌細胞生成有關。