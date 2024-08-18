以《賭博默示錄》系列大受歡迎的漫畫家福本伸行擔任作者、《沉默的艦隊》知名漫畫大師川口開治作畫，2位神級大師首度破天荒攜手合作的《自白》，終於推出大銀幕版本。找來拍過《琳達！琳達！》、《快一秒的他》、《去唱卡拉OK吧！》知名導演山下敦弘執導，更網羅生田斗真、梁益準、奈緒等超強卡司，呈現原作中，對人性猜忌的細膩描寫，還有猜不到的驚悚劇情和場面。

該片是1998年的同名漫畫《自白》改編，即便過了這麼多年，漫畫劇情仍讓粉絲震驚和感到出乎意料，因此也被稱為神作。導演山下敦弘回想起最初對這部漫畫的印象：「這部被歸類於懸疑漫畫，但是它同時也充滿了福本的招牌式幽默，所以電影也會呈現人性的恐怖與滑稽。我很喜歡山姆雷米的《鬼玩人》，第一次看時，我被嚇壞了，但它其實有很多搞笑的時刻。我希望我的電影也能既恐怖又好笑！」

生田斗真（前）和韓國演員梁益準首次合作。（台北双喜電影提供）

生田斗真飾演的「淺井」給人看起來是個事業有成的暖男，但觀眾會慢慢發現和懷疑並非表面上看到的那樣，接下來也一一揭開他隱藏的秘密。導演山下敦弘盛讚生田斗真用他的演技詮釋了這個複雜的角色。而梁益準在片中更是自由切換情緒，把絕望、猜忌、悲憤、瘋狂的恐怖行為，精準呈現。2人首度合作，在暴風雪的小屋中，上演精采大逃殺，震撼劇情將讓觀眾嚇到目不轉睛。

《自白》將在9月6日全台上映。