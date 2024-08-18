桃園觀音居民本月7日赴總統府抗議3家SRF電廠進駐桃園科技工業園區，桃園市府2度撤銷3家廠商入園同意函，在地大潭里長彭明聰說，看到張善政市府的努力，然而廠商繼續提訴願或是後續要提賠償，盼經濟部別再踢皮球得負起責任；也有居民說，萬一經濟部再放任業者殘害環境，下次絕不會是和平抗爭。

彭明聰說，3家SRF電廠走完所有的程序，台灣立方和可寧衛都已經接近完工，目前相關工程已經停擺，這次北上抗議後，樂見張善政市府做出立即回應2度撤銷廠商入園同意函，廠商繼續提出訴願還會有變數，如果3家SRF電廠無法繼續蓋下去，桃市府也勢必面臨廠商的鉅額求償，認為經濟部不能再將責任全部推給桃市府，應該要有所承擔。

「現在只能聽天由命！」彭明聰說，居民已經積極表達誓死反對SRF進駐觀音，萬一廠商真的再訴願成功，不排除繼續擴大抗爭，到頭來仍是兩敗俱傷，里民不希望生活周遭再有煙囪工廠，盼中央聽得進民眾心聲。

國民黨立委涂權吉說，當初全案是前朝民進黨鄭文燦專案會議黑箱通過，在所有不同意的條件下，前經濟部長王美花硬下指導棋，現在拍拍屁股走人，如今廠商繼續提訴願，經濟部若還是一意孤行，絕對還會再度發起抗爭。

涂權吉說，民進黨前朝市府當初用了45分鐘黑箱專案會議，決定觀音民眾的命運當然沒道理，經濟部之前廢止桃市府撤銷SRF入園同意處分，其理由是引用錯誤條文，這只是虛晃一招，因為不管桃市府引用哪一條文，都會被經濟部認為是引用錯誤，如果中央政府有心要解決相關爭議，應該是要與桃市府共同來面對後續可能會有的法律訴訟，而不是用盡各種理由，說到底只是在使用拖延戰術。