米啊炸市集在每月第3個周六在蓮池潭意象廣場舉辦，高雄市原民會主委阿布斯歡迎民眾攜伴參加。（高雄市原民會提供／林瑞益高雄傳真）

昨（17）日是每月第3個周六，高雄市原民會在蓮池潭意象廣場舉辦「米啊炸Miaca'原住民假日市集」活動，市集結合情人節及父親節主題，民眾只要說你好或謝謝的原住民族語、給心愛的人一個吻，或是公主抱、王子抱再加親一下，最多可獲得美味冰棒10支。

高雄市原民會主委阿布斯表示，民眾在下雨天依舊來到米啊炸市集，踴躍參加舞台挑戰、有愛大聲說，並支持茂林區萬山部落油芒籽及油芒餅乾手作體驗，感謝大家這麼挺原民產業，也謝謝高雄市議員高忠德到場挺原民業者，還有歌手司安迪和尿布樂團的精彩演出，成功吸引在雨中行走的民眾為米啊炸市集停留，帶給大家很棒的聽覺感受。

米啊炸市集在每月第3個周六在蓮池潭意象廣場舉辦，高雄市原民會表示，活動有歌手展演、主題活動及文化DIY體驗，周邊更有原民美食、文創商品及農特產品等攤位，讓民眾度過悠閒的假日時光，也一起認識多元的原住民文化。