桃園市政府於8日二度撤銷3家SRF廠商的入園許可外，桃園市府再度出招，於今年5月16日廢止台灣立方、可寧衛2家SRF電廠的汙染物排放權許可證，以落實空汙管制，桃園市府廢止後，台灣立方、可寧衛也隨即向市府提出訴願，日後將由市府召開訴願會。

桃園市府稱，台灣立方、可寧衛的汙染物排放權許可證分別於2021年1月21日及2022年11月24日核發，立疆開發則尚未申請，桃園市府已於今年5月16日廢止台灣立方、可寧衛2家SRF電廠的汙染物排放權許可證，而該2電廠也隨向桃園市法務局提出訴願。

桃園市經發局表示，當初廠商進駐桃科時會進行總量環評，依照廠商空汙排放的量給予許可證，待電廠蓋好後需有政府同意才可以排放，但因今年3月時該廠入園許可遭廢止，所以同時廢止了汙染物排放權許可證。

桃園市環保局則說，經由經發局負責入園許可、設置許可及排放權許可，確認都沒問題後，廠商才能依據上述資料，向環保局申請「固定汙染源（煙囪）的設置許可」及後續的「固定汙染源的操作許可及排放許可」，雖先前該2家廠商有向環保局申請此許可證，但因入園許可尚未通過，因此當時環保局並未審核也拒絕核發。

桃園市府表示，桃科園區鄰近環保科技園區、生質能中心以及台電大潭天然氣發電廠，如再有本就不符合土地管制規定的3家SRF廠商進駐桃科，空汙產業密度太高，對當地居民健康將造成威脅。

桃園市府呼籲中央應為當初召開專案會議要求本府配合讓廠商專案核准入園負責，並且應儘速為SRF制定完善的管理辦法，後續更應該嚴加執行，以降低民眾對於燃燒SRF造成空汙的疑慮。