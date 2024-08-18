據了解，張姓員警平日喜愛拍照，尤其將生活照片PO臉書，這次將警分局的槍枝分解結合測驗時之影像，傳給外籍女友。（摘自社會事新聞影音）

台中警察螺絲鬆了嗎？和平警分局張姓巡佐將警察平日訓練及工作場域畫面外傳給越南籍裴姓女友，經傳大陸抖音，民眾質疑國安疑慮？和平警稱查處中，並告誡張員將該片刪除下架，將祭出行政處分外，以維紀律。

和平警分局表示，46歲張姓員警，為93基特班畢業，這次因私下與越南籍裴姓女友分享於112年7月21日，在和平警分局在梅子靶場舉行的槍枝分解結合測驗時之影像，疑其女友於抖音分享播放。經人發現檢舉，警分局立即告誡該員刪除下架。

據了解，張姓員警平日喜愛拍照，尤其將生活照片PO臉書，這次將警分局的槍枝分解結合測驗時之影像，傳給外籍女友，並疑遭人外傳大陸抖音，警方表示，將進一步了解詳細情形。

有民眾指出，台灣警察訓練及槍枝拆解卻外流到大陸抖音，是否造成國安疑慮？令人擔心。和平警分局指出，根據規定，因公務所取得影音資料，沒有經過機關授權不得擅自複製或洩露，並強調無授權給張員將受訓影片轉傳出去。

根據規定，因公務所取得影音資料，沒有經過機關授權不得擅自複製或外傳，和平分局強調並無授權張姓員警將受訓影片轉傳。

張姓員警因一時失慮，將執行公務取得之攝錄影音資料私下傳給女友，違反警察機關執勤使用微型攝影機及影音資料保存管理要點之不當行為，本分局除嚴正告誡及行政處分外，並將加強管考以維紀律。

警方指出，張姓員警的越南籍女友暫時回到越南家鄉，是否如張員所稱其女友的帳號遭人盜取資料尚待進一步查明釐清，但公務訓練及內容並無授權外傳。

和平警分局表示，根據規定，因公務所取得影音資料，未經過機關授權不得擅自複製或外傳，張姓員警因一時失慮，將執行公務取得之攝錄影音資料私下傳給女友，違反警察機關執勤使用微型攝影機及影音資料保存管理要點之不當行為，本分局除嚴正告誡及行政處分外，並將加強管考以維紀律。