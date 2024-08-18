中天綜合台《同學來了》19日晚間9點播出「假面夫妻現形大突擊！過來人直指他們的甜蜜都是演出來的」主題。劉雨柔覺得哈孝遠和老婆瑄瑄私下很少有互動：「我工作常遇到他，平常他都一個人很落寞，有夫妻主題才會看到瑄瑄，他在球隊的時候，我們去看球賽，其他球員的太太都穿得很華麗在場邊加油，可是瑄瑄永遠都沒有妝髮，一直抱著小孩哄，他也永遠沒回頭看她一眼。」在場來賓聽完相當震驚。

哈孝遠則透露維繫婚姻的方式：「因為有便宜機票，這也是我娶我老婆的主因，為了這個，她都不用說要離婚，她只要說『好啊，那我就不要做，在家專心帶小孩』，我馬上就要很小心，因為少了這個機票，會差很多錢。」

祖雄（左）、佳娜的異國婚姻常受到挑戰。（中天綜合台提供）

哈孝遠很在意老婆有事隱瞞：「婚前她跟我講說只交過2任男友，結果當我跟她姐妹混熟後，旁敲側擊發現她起碼交往過7、8任男友。」但讓他意外的是，老婆其實有很多籃球員朋友：「她都跟我講她沒在看籃球，結果後來發現她以前一天到晚都去看球，而且有一次我無聊拿她手機去看，在我跟她認識前，她早就已經認識好幾個我的隊友了，但這件事我一直不敢去問。」劉雨柔聽完好奇提問：「如果有一天，你跟她認識的球員起爭執，她還幫對方講話，你會怎麼辦？」不料哈孝遠的答案讓在場來賓很傻眼：「我只能忍住，為了便宜機票，我也不知道該怎麼辦。」

佳娜則誇讚祖雄非常體貼：「我希望女兒回去看我爸媽時可以跟他們聊天，但又擔心女兒在台灣長大，沒有俄文的環境不會講，所以他為了女兒學俄文還有歌曲，每天晚上都唱歌給女兒聽。」而祖雄也對佳娜的朋友很熱絡：「很多朋友來我們家聊天，他也很喜歡一起聊，我覺得這樣很好，他就像我的好朋友一樣。」但祖雄聽完卻吐露實情：「我跟她聊天，手上如果有手機她會不爽，所以只要是聊天的場合，我都會很專心的陪聊，還有她其實之前有點（產後）憂鬱，我每天睡前都花1、2個小時慢慢跟她聊，她現在真的有比較好。」

祖雄則坦言夫妻倆的飲食差異讓他很苦惱：「可以做的我都做了，例如學語言、配合她的習慣，只有飲食是表面上妥協，因為她可以接受的食物不多，而且都是她的家鄉菜，但我喜歡熱飯、熱湯，長時間下來，我已經忘記自己喜歡吃什麼。」因此當他久違地吃到家鄉菜時，竟忍不住掉眼淚：「2個月前我回馬來西亞，我媽做了一頓飯給我吃，我一吃，眼淚直接掉下來，我媽問我怎麼了？我也不知道怎麼講。」主持人阿Ken聽完也忍不住紅了眼眶：「我一個人在紐約念書都沒吃到家鄉菜，要回台灣時，空姐說『歡迎登機』，我情緒就來了，然後我一吃到台灣炒飯，眼淚就像瀑布一樣，這點我能了解。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間9點《同學來了》。