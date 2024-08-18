KPOP流行音樂席捲全球，各地掀起女團旋風；近期韓網進行一場「身材連偶像都崇拜的女星」票選，列出多位身材火辣、勻稱的女偶像，其中擁有「性感小野馬」美稱的泫雅僅拿下亞軍，第一名竟是由女團AOA的成員雪炫摘下，而雪炫擁有S曲線的完美身材，更被稱為「名品身材持有者」。

從該場票選結果顯示，從第十到第四名分別為MAMAMOO 華莎、TWICE成員Momo、志效、擁有「運動美」之稱的SISTAR成員孝琳、寶拉、被譽為「世界最美臉蛋」的NANA（林珍兒）以及Girl's Day 成員Yura。

MAMAMOO 華莎（左起）、TWICE成員Momo、志效分別拿下第十到八名。（圖／翻攝自IG）

第七到四名為SISTAR成員的孝琳（左起）、寶拉、NANA（林珍兒）以及Girl's Day 成員Yura。（圖／翻攝自IG）

至於第三名則為少女時代的成員俞利，外貌本就出眾、亮麗的她，因為黝黑肌膚被稱作「黑珍珠」，而她完美身材比例更是連外國人都忍不住給予高度評價，被選為擁有最佳身材的女星之一。

「性感小野馬」泫雅在這次票選中拿下第二。有別於多數女團清新甜美風格，泫雅在當年以暗黑歌德式風混合韓式街頭風的性感穿搭，加上原就有的火辣身材，獲得關注且爆紅，至今仍是許多人心中的性感女神。

最後，冠軍為女團AOA的成員雪炫。苗條緊緻的好身材，讓她連續4年獲韓媒體票選為「最想擁有的名品身材」。其實她擁有S曲線的火辣身材，是經過無數苦練得來的結果，剛出道的她，只要體重稍微增加就會顯得非常腫，一直以來都以運動維持體態，至今從未懈怠。